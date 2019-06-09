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РИА Новости

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Акция проходит перед Национальным ботаническим садом в Киеве, где в воскресенье пройдет съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает издание "Новое время".
"Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова", требуют не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа "Возрождение") в список партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
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Ранее пресс-служба партии сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет в субботу в Ботаническом саду Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты. Позже пресс-служба сообщила, что съезд перенесли на воскресенье.
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