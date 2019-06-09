В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Акция проходит перед Национальным ботаническим садом в Киеве, где в воскресенье пройдет съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает издание "Новое время".
"Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова", требуют не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа "Возрождение") в список партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба партии сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет в субботу в Ботаническом саду Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты. Позже пресс-служба сообщила, что съезд перенесли на воскресенье.