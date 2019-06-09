В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского

"Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова", требуют не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа "Возрождение") в список партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба партии сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет в субботу в Ботаническом саду Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты. Позже пресс-служба сообщила, что съезд перенесли на воскресенье.