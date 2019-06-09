Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Часть пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи доставлены в городскую больницу №4, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.
"Частично (доставлены в больницу пострадавшие в ДТП с экскурсионными автобусами – ред.)", - ответили агентству в больнице, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о том, что 11 человек, среди которых один несовершеннолетний, пострадали при столкновении двух экскурсионных автобуса в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической. Позднее их число выросло до 15 человек. Полиция объявила о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.