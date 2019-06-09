Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о том, что 11 человек, среди которых один несовершеннолетний, пострадали при столкновении двух экскурсионных автобуса в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической. Позднее их число выросло до 15 человек. Полиция объявила о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.