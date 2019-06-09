Несколько человек задержали в ходе митинга в столице Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Полиция задержала нескольких участников несанкционированного митинга в старом центре Нур-Султана, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее запрещенное в Казахстане движение "ДВК" распространило в соцсетях призывы к несанкционированной акции.

МВД Казахстана ранее сообщало, что в связи с выборами в Казахстане полиция с 7 июня перешла на усиленный режим несения службы, который продлится до 12 июня. В министерстве также сообщали, что в ходе выборов будут проводиться несанкционированные акции или митинги, органы внутренних дел примут меры.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.