В Казахстане пресекли несанкционированную акцию в Алма-Ате в день выборов

Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате. 9 июня 2019

АЛМА-АТА, 9 июн - РИА Новости. Несанкционированную акцию протеста пресекли правоохранительные органы в центре Алма-Аты в день проведения выборов президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Около полудня (09.00 мск) несколько сотен человек собрались в сквере около площади "Астана" в центре бывшей столицы Казахстана и начали скандировать призывы к бойкоту президентских выборов. К месту митинга были стянуты силы правопорядка, в том числе бойцы СОБРа, после чего самые активные участники акции протеста были задержаны.

После того как сотрудники правоохранительных органов заполнили сквер, протестующие отошли к пересечению улиц Толе би и Абылай хана, где полиция продолжила задержания активистов.

Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

МВД Казахстана ранее сообщало, что в связи с выборами в Казахстане полиция с 7 июня перешла на усиленный режим несения службы, который продлится до 12 июня. В министерстве также сообщали, что в ходе выборов будут проводиться несанкционированные акции или митинги, органы внутренних дел примут меры.