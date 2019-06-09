В Казахстане пресекли несанкционированную акцию в Алма-Ате в день выборов

АЛМА-АТА, 9 июн - РИА Новости. Несанкционированную акцию протеста пресекли правоохранительные органы в центре Алма-Аты в день проведения выборов президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Около полудня (09.00 мск) несколько сотен человек собрались в сквере около площади "Астана" в центре бывшей столицы Казахстана и начали скандировать призывы к бойкоту президентских выборов. К месту митинга были стянуты силы правопорядка, в том числе бойцы СОБРа, после чего самые активные участники акции протеста были задержаны.
После того как сотрудники правоохранительных органов заполнили сквер, протестующие отошли к пересечению улиц Толе би и Абылай хана, где полиция продолжила задержания активистов.
Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
МВД Казахстана ранее сообщало, что в связи с выборами в Казахстане полиция с 7 июня перешла на усиленный режим несения службы, который продлится до 12 июня. В министерстве также сообщали, что в ходе выборов будут проводиться несанкционированные акции или митинги, органы внутренних дел примут меры.
Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.