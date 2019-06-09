Наблюдатели рассказали о голосовании на выборах президента Казахстана

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Голосование на выборах президента Казахстана идёт в соответствии с законом, заявил член миссии наблюдателей ПА ОДКБ, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

"На данный момент мы посетили более 50 участков, избиратели идут, препятствий для избирателей нет. Каких-либо замечаний по кампании нам не сказали, сегодня кампания проходит активно в соответствии с законодательством Казахстана", - сказал он журналистам.

"Мы видим, что избиратели могут прийти ознакомиться с кандидатами, наблюдатели от кандидатов присутствуют на всех участках, со всеми общаемся. Каких-либо серьёзных замечаний не зафиксировано", - добавил Неверов.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.