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РИА Новости

С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей

Вчера, 10:43
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по географии и литературе
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сдача ЕГЭ по географии и литературе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 500 нарушителей удалены с экзаменов за различные нарушения с начала основного периода ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника. У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что после экзаменов выпускниками были выложены в интернет 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ, их принадлежность конкретным участникам установлена.
"Нарушения не носят массовый характер. Однако находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение. Результаты всех нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год", — приводит пресс-служба слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
В настоящее время продолжается анализ видеозаписей прошедших экзаменов и отработка меток, сделанных онлайн-видеонаблюдателями.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русском языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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