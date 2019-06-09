С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 500 нарушителей удалены с экзаменов за различные нарушения с начала основного периода ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника. У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после экзаменов выпускниками были выложены в интернет 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ, их принадлежность конкретным участникам установлена.

"Нарушения не носят массовый характер. Однако находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение. Результаты всех нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год", — приводит пресс-служба слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

В настоящее время продолжается анализ видеозаписей прошедших экзаменов и отработка меток, сделанных онлайн-видеонаблюдателями.