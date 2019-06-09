В ОБСЕ рассказали о проблемных вопросах в электоральной системе Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. В электоральной системе Казахстана сохраняются проблемные вопросы, связанные в том числе с критериями отбора и номинирования кандидатов в президенты, заявил РИА Новости специальный координатор ОБСЕ, ответственный за руководство краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ на президентских выборах в Казахстане Георгий Церетели.

"Есть проблемные вопросы, такие как, например, изменения законодательства. Сохраняется проблема равных условий в том, что касается всех кандидатов. Очень серьезными и жесткими были критерии для номинирования в качестве кандидатов. Это оказывает влияние на число кандидатов, и, в некотором смысле, снижает порог соревновательности", - сказал он.

"Мы слышали от собеседников в гражданском обществе о проблемах с активистами, независимостью СМИ. Такие вопросы были подняты нашими собеседниками, конечно, они требуют проверки, и мы будем их проверять", - добавил Церетели.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.

По законодательству, президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным - казахским - языком, проживающий в стране последние 15 лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат должен иметь опыт работы на госслужбе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет.

Важным отличием предстоящих выборов от всех предыдущих является то, что теперь на президентский пост не могут претендовать самовыдвиженцы. В 2017 году в конституцию и выборное законодательство были внесены поправки, согласно которым право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.