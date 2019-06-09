Нитку "Дружбы" от Мозыря до Унечи очистят от загрязненной нефти в августе

МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Очистка загрязненной некачественной российской нефтью нитки магистрального нефтепровода "Дружба" на участке от белорусского Мозыря до российской Унечи продлится до середины августа, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа", - говорится в сообщении на сайте концерна.

Ранее Минск и Москва согласовали и приступили к реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба". В этой дорожной карте прописаны мероприятия по замещению на территории Белоруссии российского сырья, не соответствующего ГОСТу. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы. Как отмечал ранее глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, дорожная карта мероприятий по замещению на территории Белоруссии "грязной" нефти на чистую рассчитана до конца июля. По данным вице-президента "Транснефти" Сергея Андронова, общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в РФ составляет суммарно 1,328 миллиона тонн.