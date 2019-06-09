Опера, оркестр и горячий чай: жители Нур-Султана выбирают президента

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. День выборов в столице Казахстана проходит спокойно: наблюдатели не отмечают нарушений, а жители города идут на избирательные участки с надеждой на позитивные изменения.

Впервые в истории страны в выборах не участвует первый президент Нурсултан Назарбаев. Как рассказали РИА Новости голосующие, для кого-то его уход из власти стал такой неожиданностью, что они не могли сдержать слез, а кто-то, наоборот, именно из-за этого впервые решил воспользоваться своим избирательным правом, почувствовав грядущие перемены. Но в одном, пожалуй, столичные жители едины: от новой власти все ждут позитивных изменений и улучшения жизни.

Ждем изменений

Многие жители столицы на избирательные участки приходят семьями, с детьми.

"Я думаю, наш президент будет самым лучшим и все сделает, чтобы Казахстан вошел в 30 самых конкурентоспособных государств в мире", - поделился с РИА Новости молодой житель столицы по имени Улжас, пришедший на голосование с женой и двумя маленькими дочками.

"Мы ждем, что в Казахстане что-то изменится в лучшую сторону. Нет, и сейчас все хорошо - кто хочет работать, всегда есть работа. Но есть, к сожалению, у нас в обществе диванные критики: кому-то что-то не нравится, кто-то что-то критикует, а надо просто идти и работать, а не лежать дома на диване и критиковать", - считает он.

Улжас объяснил, что, по его мнению, государство предоставляет своим гражданам господдержку в разных сферах.

"Конечно, я не имею права сказать, за кого голосовал, но могу сказать, что когда узнал об уходе Назарбаева, не просто расстроился, - чуть не заплакал. Это был удар, мы привыкли, что в стране стабильность и есть явный лидер, до сегодняшнего дня мы даже не думали - кто кроме Назарбаева? Мне было очень больно", - поделился своими эмоциями он.

Но не для всех день, когда Назарбаев объявил о сложении полномочий, стал трагичным - кто-то увидел в этом шаге новые возможности и новое будущее для страны. Как рассказала РИА Новости другая семейная пара, в воскресенье они пришли на президентские выборы впервые именно потому, что имени Назарбаева нет в избирательных бюллетенях.

"Я первый раз пришла на выборы. До этого никогда не ходила, потому что не было уверенности, что что-то можно изменить, а сейчас она появилась - да, это потому что, наконец, нет одного кандидата", - сказала Айсель.

"Я понимаю, что что-то уже, может быть, и предрешено в исходе выборов, но у меня все равно больше надежд", - добавила она.

"Сегодня мы голосовали за будущее", - сказал ее муж Бахтияр, который, по его словам, работает в нефтяной сфере.

Еще одна семья пришла на избирательный участок в полном составе, с дедушкой Габитханом, который живет в деревне неподалеку от столицы.

"Хорошо, что сейчас у нас есть большой выбор (кандидатов - ред.). Это очень важно. Но важно и то, чтобы наши голоса были услышаны", - считает он.

На выборы под музыку

Организаторы выборов постарались сделать все для комфорта сограждан: участки оборудованы специальными кабинами для голосования людей с ограниченными возможностями.

А на некоторых участках к вопросу подошли еще креативнее. Например, в государственном театре оперы и балета в центре столицы, где расположен участок №115, пришедших жителей столицы приветствуют артисты и музыканты театра, исполняя классическую музыку и арии из итальянских опер.