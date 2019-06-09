Наблюдатели ОБСЕ пока не отметили нарушений в ходе голосования в Казахстане

Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ пока не отмечают нарушений в ходе голосования на выборах президента Казахстана, заявил РИА Новости специальный координатор ОБСЕ, ответственный за руководство краткосрочной наблюдательной миссией ОБСЕ на президентских выборах Георгий Церетели.

"Нет, на данный момент мы не видели никаких нарушений. Наши команды работают на нескольких избирательных участках, не только в столице, но и в других регионах страны. Но у нас нет никакой информации о каких-то нарушениях процесса", - сказал он.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.