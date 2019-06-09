В Казахстане скрыто проводят агитацию, заявили в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Несмотря на запрет агитации в день выборов президента Казахстана, некоторые граждане проводят ее в скрытой форме, сообщил в воскресенье заместитель генерального прокурора страны Болат Дембаев.

"Сейчас просмотр социальных сетей показывает, что, несмотря на такой запрет (об агитации в день выборов - ред.), отдельными гражданами в скрытой форме - в открытой форме никто агитацию не проводит - но проводят ее в такой скрытой форме. Разъясняю, что это недопустимо", - сказал Дембаев на брифинге в ЦИК.

По его словам, некоторые граждане демонстрируют свой бюллетень с данными о том, за кого проголосовали. "Это тоже считается агитацией", - сказал замгенпрокурора.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.