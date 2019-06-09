В Казахстане в день выборов наблюдаются перебои в работе интернета

Урна для бюллетеней на внеочередных выборах президента Казахстана в здании Национальной академической библиотеки в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. В столице Казахстана Нур-Султане и в Алма-Ате в день выборов наблюдаются перебои в работе интернета, а также сотовой связи, журналисты казахстанских и международных телеканалов жалуются, что не могут выйти в эфир, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, не работает интернет в ЦИК Казахстана, где проходят брифинги для СМИ о ходе голосования, кроме того, интернет сложно "поймать" на улицах города, даже если выходить в сеть через роуминг.

В Алма-Ате, по сообщению корреспондента РИА Новости, также отмечаются перебои со входом в интернет, в частности, на такие ресурсы как Telegram.