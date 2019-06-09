Все кандидаты проголосовали на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн – РИА Новости. Все семь кандидатов, претендующих на пост президента Казахстана, проголосовали на проходящих в воскресенье выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Кандидаты приняли участие в голосовании на различных избирательных участках, расположенных в столице Казахстана.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на избирательном участке в здании государственного театра оперы и балета "Астана Опера". После голосования в беседе с журналистами Токаев призвал все политические силы к сдержанности и диалогу. Кроме того, выразил уверенность в том, что предвыборная кампания в Казахстане была транспарентной и прошла в демократической атмосфере.

Выдвинутый в кандидаты Федерацией профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов вместе с супругой пришел на участок, организованный в Национальной академической библиотеке. По сообщению госагентства "Казинформ", Таспихов живет в Уральске (адмцентр Запажно-Казахстанской области), однако в связи с предвыборной агитационной работой он проголосовал в столице.

Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков проголосовал на участке в школе №66 Нур-Султана вместе со своей семьей, передает "Казинформ". "Наши родители в день выборов вставали рано и голосовали в числе первых. Поэтому и мы вместе с 91-летней матерью, супругой и дочерью пришли на выборы с утра", - сказал кандидат в президенты, которого цитирует агентство. По словам Ахметбекова, участвующего в президентских выборах во второй раз, в предыдущих избирательных кампаниях принимал участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, "имеющий авторитет на мировом уровне", поэтому "было трудно с ним конкурировать". "А на этих выборах, я думаю, шансы есть у всех кандидатов", - сказал кандидат-коммунист.

Кандидат в президенты от партии "Ауыл" (Село) Толеутай Рахимбеков пришел на голосование с супругой, дочкой и внуками. Как передает информационный портал tengrinews.kz, кандидат признался, что пришел на выборы в хорошем настроении - день голосования совпал с днем рождения его старшего внука.

Писатель Садыбек Тугел, выдвинутый общественным объединением "Улы Дала Кырандары" (Орлы великой степи), прибыл на избирательный участок в праздничном, шитом золотом чапане (кафтан), в котором он выступал на предвыборных теледебатах.

Первая в истории Казахстана женщина-кандидат в президенты, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева также отдала свой голос на одном из избирательных участков Нур-Султана. "Я высоко оцениваю свои шансы на победу. Считаю, я готова к этому. Для меня очень важно быть первой женщиной-кандидатом. Большая ответственность, нужно оправдать надежды, в первую очередь, женщин. За столь короткий период я постаралась максимально выложиться", – цитирует кандидата портал informburo.kz.

Последним из кандидатов проголосовал оппозиционный общественный деятель, журналист Амиржан Косанов. Он прибыл на избирательный участок в школе 72 Нур-Султана в полдень (09.00 мск).

"Настроение отличное. Я пришёл с супругой Розой. Настроен на победу и как минимум на второй тур. Я с утра был в штабе, мы сейчас обсуждаем ситуацию. Обсуждали, не было ли каких-то эксцессов во время дня тишины, как идут наблюдения за выборами, какая явка. К сожалению, бойкотчики (лица, призывающие бойкотировать выборы – ред.) могут помешать. И то, что не было какой-то объединённой казахстанской оппозиции. Это может помешать в определённой степени явке и моему результату. Поэтому я до последнего дня обращался к избирателям, говорил, что бойкот контрпродуктивен", – сказал Косанов, которого цитирует informburo.kz.