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РИА Новости

Все кандидаты проголосовали на выборах президента Казахстана

Вчера, 09:33
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© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкГлава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019
Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019
© Sputnik / Абзал Калиев
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НУР-СУЛТАН, 9 июн – РИА Новости. Все семь кандидатов, претендующих на пост президента Казахстана, проголосовали на проходящих в воскресенье выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидаты приняли участие в голосовании на различных избирательных участках, расположенных в столице Казахстана.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на избирательном участке в здании государственного театра оперы и балета "Астана Опера". После голосования в беседе с журналистами Токаев призвал все политические силы к сдержанности и диалогу. Кроме того, выразил уверенность в том, что предвыборная кампания в Казахстане была транспарентной и прошла в демократической атмосфере.
Выдвинутый в кандидаты Федерацией профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов вместе с супругой пришел на участок, организованный в Национальной академической библиотеке. По сообщению госагентства "Казинформ", Таспихов живет в Уральске (адмцентр Запажно-Казахстанской области), однако в связи с предвыборной агитационной работой он проголосовал в столице.
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Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков проголосовал на участке в школе №66 Нур-Султана вместе со своей семьей, передает "Казинформ". "Наши родители в день выборов вставали рано и голосовали в числе первых. Поэтому и мы вместе с 91-летней матерью, супругой и дочерью пришли на выборы с утра", - сказал кандидат в президенты, которого цитирует агентство. По словам Ахметбекова, участвующего в президентских выборах во второй раз, в предыдущих избирательных кампаниях принимал участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, "имеющий авторитет на мировом уровне", поэтому "было трудно с ним конкурировать". "А на этих выборах, я думаю, шансы есть у всех кандидатов", - сказал кандидат-коммунист.
Кандидат в президенты от партии "Ауыл" (Село) Толеутай Рахимбеков пришел на голосование с супругой, дочкой и внуками. Как передает информационный портал tengrinews.kz, кандидат признался, что пришел на выборы в хорошем настроении - день голосования совпал с днем рождения его старшего внука.
Писатель Садыбек Тугел, выдвинутый общественным объединением "Улы Дала Кырандары" (Орлы великой степи), прибыл на избирательный участок в праздничном, шитом золотом чапане (кафтан), в котором он выступал на предвыборных теледебатах.
Первая в истории Казахстана женщина-кандидат в президенты, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева также отдала свой голос на одном из избирательных участков Нур-Султана. "Я высоко оцениваю свои шансы на победу. Считаю, я готова к этому. Для меня очень важно быть первой женщиной-кандидатом. Большая ответственность, нужно оправдать надежды, в первую очередь, женщин. За столь короткий период я постаралась максимально выложиться", – цитирует кандидата портал informburo.kz.
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Последним из кандидатов проголосовал оппозиционный общественный деятель, журналист Амиржан Косанов. Он прибыл на избирательный участок в школе 72 Нур-Султана в полдень (09.00 мск).
"Настроение отличное. Я пришёл с супругой Розой. Настроен на победу и как минимум на второй тур. Я с утра был в штабе, мы сейчас обсуждаем ситуацию. Обсуждали, не было ли каких-то эксцессов во время дня тишины, как идут наблюдения за выборами, какая явка. К сожалению, бойкотчики (лица, призывающие бойкотировать выборы – ред.) могут помешать. И то, что не было какой-то объединённой казахстанской оппозиции. Это может помешать в определённой степени явке и моему результату. Поэтому я до последнего дня обращался к избирателям, говорил, что бойкот контрпродуктивен", – сказал Косанов, которого цитирует informburo.kz.
Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.
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