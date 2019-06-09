Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.

Ранее фотографии с репетиции похорон Алибасова, которые прошли семь лет назад, опубликовал адвокат Сергей Жорин. На кадрах виден черный гроб, около которого собрались друзья и подопечные продюсера. В частности, на фото запечатлены участники группы "На-На".

По словам Максимовой, ее муж пошел на это, поскольку любил удивлять окружающих, не боялся шутить о смерти и хотел "увидеть, как все будет".

Женщина отметила, что ничего не знала об организации репетиции и приехала уже в кафе, где проходили "поминки". При этом в помещении находилась урна с якобы прахом Алибасова. Сам продюсер присутствовал на фуршете, но был переодет и наклеил усы и бороду. В таком виде он наблюдал за поведением окружающих и слушал их разговоры.

Как рассказала Максимова, после репетиции Алибасов отправился домой, где произошла странная случайность – под ним подломилась железная ножка кресла, и он упал.

"Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят", - подчеркнула Максимова в эфире телеканала НТВ.