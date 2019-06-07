Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова

Жорин отметил, что Алибасов организовал мероприятие семь лет назад.

На кадрах виден черный гроб, около которого собрались друзья и подопечные продюсера. В частности, на фото запечатлены участники группы "На-На".

"Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет", — отметил Жорин.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.