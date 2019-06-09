Явка на выборах в Казахстане по данным на 9.00 мск составила 35,1%

Избиратели перед началом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана в здании Национальной академической библиотеки в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах президента Казахстана по данным на 12.00 (9.00 мск) составила 35,1%, сообщил член ЦИК Ляззат Сулеймен..

"Согласно данным на 12.00 (09.00 мск), избирательные бюллетени получили 35,1% избирателей", - сказала на брифинге Сулеймен.

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента ‪20 марта‬. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.