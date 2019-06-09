Токаев: Казахстан сохранит внешнеполитический курс, который вел Назарбаев

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сохранить тот же внешнеполитический курс, который вёл первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Безусловно, я говорил об этом в своей предвыборной кампании, Казахстан сохранит преемственность. Что касается внешнеполитического курса, он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым", - сказал Токаев, общаясь с журналистами после голосования.

По его словам, особенность нынешней президентской кампании в Казахстане состоит в том, что, "во-первых, в ней принимали участие семь кандидатов, это большое количество по сравнению с другими выборами".

"Что касается самих кандидатов, то, на мой взгляд, была проявлена высокая политическая культура", - считает Токаев.

"Наш народ волнуют многие вопросы, поэтому выборы - это хороший случай для того, чтобы определиться с тем, кто будет возглавлять страну, чтобы определиться, что будет со страной в будущем", - добавил он.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.