Назарбаев: народ Казахстана выбирает не только человека, но и свое будущее

Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Народ Казахстана связывает с новым президентом надежды на лучшее будущее, заявил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.

"Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, но и свое будущее, свою судьбу", - сказал Назарбаев журналистам после того, как отдал свой голос на выборах.

Он отметил, что "в этом году выборы особые". "Я приостановил свои полномочия президентские, конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, это правильно, потому что все идет, все развивается, движется. Наша страна тоже, как все демократические государства, должна сменять власть", - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что его решение о сложении полномочий было принято в мировом сообществе с одобрением.

"Сегодня весь народ голосует за выборы нового президента, с ним, конечно, связываются надежды на лучшее будущее, стабильность в нашей стране, спокойствие", - сказал Назарбаев.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.