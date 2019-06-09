Наблюдатель рассказал, как проходит голосование на выборах в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Голосование на выборах президента Казахстана в столице страны проходит спокойно, сказал РИА Новости независимый международный наблюдатель, профессор истории Хосе Луис Орелья.
"Я был уже на нескольких участках, везде все проходит спокойно. Обстановка нормальная", - сказал Орелья.
Он также сообщил, что успел пообщаться с представителями различных партий.
"Все проходит спокойно, люди голосуют", - отметил международный наблюдатель.
В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.