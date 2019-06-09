Наблюдатель рассказал, как проходит голосование на выборах в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Голосование на выборах президента Казахстана в столице страны проходит спокойно, сказал РИА Новости независимый международный наблюдатель, профессор истории Хосе Луис Орелья.

"Я был уже на нескольких участках, везде все проходит спокойно. Обстановка нормальная", - сказал Орелья.

Он также сообщил, что успел пообщаться с представителями различных партий.

"Все проходит спокойно, люди голосуют", - отметил международный наблюдатель.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.