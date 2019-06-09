Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы республики, которые проходят в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Назарбаев пришел на голосование на избирательный участок №58, который расположен в новом "Дворце школьников". На этом же участке проголосовала председатель сената (верхней палаты) парламента страны Дарига Назарбаева. На входе в участок играет музыка, здесь приняты повышенные меры безопасности, все пришедшие проходят через рамки металлоискателей и показывают службе безопасности содержимое сумок.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.