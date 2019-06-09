Токаев призвал все оппозиционные силы Казахстана к сдержанности и диалогу

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал все оппозиционные силы к сдержанности и диалогу.
"Моё послание всей молодежи, неважно протестуют ли они против правительства или нет, я верю, что все люди, которые принадлежат к молодому поколению - часть нашего народа, и я считаю, что мы должны объединяться для того, чтобы встретиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Мир стал настолько нестабилен, но в любом случае, мы будем толерантны к людям, которые высказывают различные и отличающиеся мнения, мы будем выстраивать диалог со всеми: и с теми, кто поддерживает правительство, и с теми, кто против него", - сказал Токаев, после голосования на участке в здании государственного театра и оперы "Астана опера".
"Я сказал всем представителям закона, чтобы они были толерантны и сдержанными, но серьёзные нарушения закона, конечно, недопустимы. В то же время, я призываю всех молодых людей быть также сдержанными и толерантными к правительству. Нам нужен диалог, мы должны быть вместе, чтобы развивать нашу страну", - добавил президент.
В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.