Токаев призвал все оппозиционные силы Казахстана к сдержанности и диалогу

"Моё послание всей молодежи, неважно протестуют ли они против правительства или нет, я верю, что все люди, которые принадлежат к молодому поколению - часть нашего народа, и я считаю, что мы должны объединяться для того, чтобы встретиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Мир стал настолько нестабилен, но в любом случае, мы будем толерантны к людям, которые высказывают различные и отличающиеся мнения, мы будем выстраивать диалог со всеми: и с теми, кто поддерживает правительство, и с теми, кто против него", - сказал Токаев, после голосования на участке в здании государственного театра и оперы "Астана опера".