Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале E1.ru, виден салон лайнера, а также его крыло. При этом отчетливо слышен свист неизвестного происхождения.

О нештатной ситуации на лайнере, выполнявшем рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, ранее со ссылкой на пресс-службу Пулково сообщила "Российская газета". Борт вернулся в аэропорт вылета, в 03.24 мск пассажиры, как передает РЕН ТВ, вылетели в Екатеринбург резервным самолетом. По данным онлайн-табло Пулково, рейс выполнялся "Уральскими авиалиниями".