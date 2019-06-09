Все казахстанские военнослужащие проголосовали на выборах президента

АЛМА-АТА, 9 июн – РИА Новости. Голосование на выборах президента Казахстана в вооруженных силах завершено, в нем приняли участие 100% личного состава, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"На территории воинских частей и учреждений образованы 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовали 100% военнослужащих. В голосовании во внеочередных выборах активно приняли участие представители вооруженных сил республики Казахстан и члены их семей", - говорится в пресс-релизе минобороны.

Это шестые президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. Кандидатами зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев от возглавляемой Назарбаевым партии Nur Otan.