Премьер Казахстана проголосовал на выборах президента

АЛМА-АТА, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в воскресенье принял участие в голосовании на выборах президента страны, сообщила пресс-служба премьера.

"Голосование прошло на избирательном участке № 138 в г. Нур-Султан, который находится в здании концертного зала "Астана", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что на избирательном участке зарегистрировано 2 999 избирателей, и премьер-министр Казахстана "одним из первых пришел исполнить свой гражданский долг".

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.