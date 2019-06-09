Более 96% казахстанских военнослужащих проголосовали на выборах президента

АЛМА-АТА, 9 июн – РИА Новости. Казахстанские военные принимают активное участие в проходящих в воскресенье выборах президента, проголосовали уже 96,5% военнослужащих, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Это шестые президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. Кандидатами зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев от возглавляемой Назарбаевым партии Nur Otan.

"На территории воинских частей и учреждений образованы 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовали 96,5% военнослужащих", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По его данным, с самого утра голоса отдали министр обороны Нурлан Ермекбаев и руководство вооруженных сил.