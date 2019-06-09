Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных президентских выборах, которые проходят в Казахстане в воскресенье.

Токаев пришел на избирательный участок в здании государственного театра оперы и балета "Астана Опера", которое было построено в 2013 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Место голосования в здании "Астана Опере" оборудовано прямо в просторном фойе театре с мраморными колоннами, где были расположены кабины для голосования, задрапированные синими шторками. Перед входом избирателей встречают волонтеры, которые предлагают легкие угощения. Также на входе театра установлены экраны, которые в ожидании голосования президента страны транслировали боксерский поединок, в котором участвует казахстанский боец. На участке работают международные наблюдатели.

Президент пришел отдать свой голос через три часа после открытия участков. По наблюдению корреспондента РИА Новости, голосование на нем идет довольно активно. После голосования Токаев кратко пообщался с журналистами.

Завершится голосование в 20.00 (17.00 мск). В четырех западных регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях - из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.