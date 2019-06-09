Мексика будет давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в субботу, что с наступающей недели его страна будет оказывать гуманитарную помощь тем мигрантам, которые стремятся попасть в США.

"Со следующей недели мы начнем предлагать гуманитарную помощь, возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния тем, кто в Мексике ждет решения своего запроса об убежище, чтобы легально попасть в США", - заявил Лопес Обрадор, выступая на мероприятии в пограничной Тихуане.

Также мексиканский лидер заявил, что намерен и дальше выстраивать отношения дружбы и сотрудничества с США, не причиняя вреда этой стране и не вмешиваясь в их дела. "Мы пользуемся этой возможностью, чтобы сказать американскому народу, что не намерены причинять ему вред, и мы полны решимости сотрудничать во всех областях", - сказал Лопес Обрадор.

В пятницу стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил госдепартамент США.

По словам Лопеса Обрадора, отказ США от введения новых пошлин серьезно облегчил положение в регионе. "Иначе была бы сложная ситуация, потому что мы должны были бы применять такие же меры к американским товарам, какие США применили бы к мексиканским. Я убежденный пацифист, вдохновленный на примерах Ганди, Мартина Лютера Кинга, Нельсона Манделы. Однако, как глава государства я не могу никому позволить покушаться на экономику нашей страны", - отметил мексиканский лидер.