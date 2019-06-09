Мексика будет давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в субботу, что с наступающей недели его страна будет оказывать гуманитарную помощь тем мигрантам, которые стремятся попасть в США.
"Со следующей недели мы начнем предлагать гуманитарную помощь, возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния тем, кто в Мексике ждет решения своего запроса об убежище, чтобы легально попасть в США", - заявил Лопес Обрадор, выступая на мероприятии в пограничной Тихуане.
Также мексиканский лидер заявил, что намерен и дальше выстраивать отношения дружбы и сотрудничества с США, не причиняя вреда этой стране и не вмешиваясь в их дела. "Мы пользуемся этой возможностью, чтобы сказать американскому народу, что не намерены причинять ему вред, и мы полны решимости сотрудничать во всех областях", - сказал Лопес Обрадор.
В пятницу стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.
Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил госдепартамент США.
По словам Лопеса Обрадора, отказ США от введения новых пошлин серьезно облегчил положение в регионе. "Иначе была бы сложная ситуация, потому что мы должны были бы применять такие же меры к американским товарам, какие США применили бы к мексиканским. Я убежденный пацифист, вдохновленный на примерах Ганди, Мартина Лютера Кинга, Нельсона Манделы. Однако, как глава государства я не могу никому позволить покушаться на экономику нашей страны", - отметил мексиканский лидер.
В ходе своего выступления Лопес Обрадор также выразил уверенность, что сенат Мексики ратифицирует недавно внесенный проект нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой - USMCA (T-MEC в Мексике). Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.