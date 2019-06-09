Летевший в Екатеринбург самолет экстренно вернулся в Пулково

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет, выполнявший рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В ходе полета произошло срабатывание одного из датчиков, сигнализирующего о технической неисправности, после чего командир лайнера принял решение о возвращении в Пулково. Самолет приземлился в штатном режиме.
По данным онлайн-табло аэропорта, данный рейс выполняется авиакомпанией "Уральские авиалинии" на самолетах модели Airbus. Рейс повторно отправлен в Екатеринбург в воскресенье в 03.24 мск.
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