В Казахстане стартовали президентские выборы

Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев (в центре) на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн — РИА Новости. В Казахстане проходят досрочные выборы главы государства.

По данным на 13:00 (мск), явка составила 65,9 процента, сообщили в ЦИК. Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (17:00 мск). В четырех западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Их назначили после того, как в марте Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, покинул свой пост. Главой республики стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев: его выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.