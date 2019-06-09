Члены ЦИК России будут наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Делегация Центральной избирательной комиссии России, состоящая из заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, членов ЦИК Александра Клюкина и Евгении Орловой примет участие в международной программе наблюдения за внеочередными выборами президента Казахстана, которые состоятся в воскресенье.

Как пояснил РИА Новости Булаев, наблюдать за президентскими выборами членов российского центризбиркома пригласили представители ЦИК Казахстана.

"В день выборов наблюдатели от ЦИК России будут присутствовать при открытии избирательных участков и вести наблюдение за ходом голосования, а также процедурой подсчета голосов на избирательных участках города Нур-Султан и ряда районных центров", - сообщали ранее в ЦИК РФ.

На следующий день после голосования, 10 июня, члены ЦИК РФ также примут участие в брифинге по предварительным итогам президентских выборов.

Всего для наблюдения за выборами президента Казахстана аккредитовано 1013 наблюдателей. Из них 866 наблюдателей от 9 международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.