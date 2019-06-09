Выяснилось, в каких городах туристы отметят День России

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидером рейтинга туристических направлений на День России стал Сочи, сообщает Skyscanner.

Эксперты сервиса проанализировали статистику бронирований и выяснили, где путешественники встретят этот праздник.

Три самых популярных города, в которых туристы проведут 12 июня, - это Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Пятерку замыкают Москва и Прага. В десятку также вошли Тбилиси, Рим, Париж, Тиват и Стамбул.

За год значительно вырос интерес к поездкам в Мюнхен и Батуми (18 место в рейтинге), популярность которых по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза. Также заметно увеличился объем бронирований авиабилетов на 12 июня в Рим (в два раза), Париж (в 1,8 раза), Прагу (почти в 1,5 раза), Будапешт (+41%, 11 место) и Амстердам (+40%, 20 место).