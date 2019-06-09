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РИА Новости
Туризм

Выяснилось, в каких городах туристы отметят День России

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидером рейтинга туристических направлений на День России стал Сочи, сообщает Skyscanner.
Эксперты сервиса проанализировали статистику бронирований и выяснили, где путешественники встретят этот праздник.
Три самых популярных города, в которых туристы проведут 12 июня, - это Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Пятерку замыкают Москва и Прага. В десятку также вошли Тбилиси, Рим, Париж, Тиват и Стамбул.
За год значительно вырос интерес к поездкам в Мюнхен и Батуми (18 место в рейтинге), популярность которых по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза. Также заметно увеличился объем бронирований авиабилетов на 12 июня в Рим (в два раза), Париж (в 1,8 раза), Прагу (почти в 1,5 раза), Будапешт (+41%, 11 место) и Амстердам (+40%, 20 место).
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"Многие путешественники, выбирая направление, руководствуются прежде всего стоимостью перелета, – говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию сервиса в России. – Если цена авиабилетов в Сочи и Симферополь по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а в Санкт-Петербург и Москву - немного подросла (на 11% и 14%), то перелеты в Мюнхен, Батуми, Рим и Париж подешевели на 16-25%".
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