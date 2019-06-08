Подмосковье и Тульская область готовят общий маршрут для туристов

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Московская и Тульская области разрабатывают совместный туристический маршрут, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах, об этом сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью РИА Новости.

"Сегодня одно из наших приоритетных направлений развития – создание межрегиональных маршрутов. Мы разрабатываем маршрут Серпухов - Поленово (Тульская область – ред.) - Тула объединенными усилиями Подмосковья и комитета Тульской области по развитию туризма", - сказала Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что Поленово - это музей-заповедник, который располагается в Тульской области.

Серпухов же, по ее словам, знаменит своим историко-художественным музеем, который насчитывает коллекцию картин Натальи Гончаровой, зимнего Шишкина, Васнецова и Сурикова. Такой тур позволит привлечь больше туристов и в Московскую, и в Тульскую область, уточнила Виртуозова, однако для этого необходимо разработать удобный водный маршрут.

"Отмечу, когда мы начали разрабатывать маршрут вместе с Тульской областью, мы столкнулись с тем, что регионы стали утрачивать возможность передвижения водным транспортом. Сейчас этим надо заниматься на самом высоком уровне, потому что суда уже в плохом состоянии. А это, конечно, уникальная возможность для туриста - добраться из Серпухова в Поленово на корабле", - заключила вице-губернатор.