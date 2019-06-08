МВД проведет проверку после ДТП с участием пьяного полицейского в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. МВД проведет проверку после ДТП с участием сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на три легковушки в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем официальном аккаунте в МВД проведет проверку после ДТП с участием сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на три легковушки в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем официальном аккаунте в Instagram

Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором полицейский устроил массовое ДТП в Дербенте. Инцидент произошел вечером в пятницу, его снял на видео один из очевидцев.

"Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трех припаркованных автомобилей. Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности", - говорится в сообщении МВД.

По результатам проведенного освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя.

"Руководством МВД Дагестана назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент уже подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам" - говорится в сообщении.