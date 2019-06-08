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РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Вчера, 22:21
117471
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
По ее словам, очень часто украинские силовики попадают на "провокации", когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и других мест, где находятся мирные жители.
"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — заявила она.
Так Мендель прокомментировала предложение представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы, который заявил, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально. По его мнению, это необходимо, чтобы показать всем, что Украина на самом деле хочет "режима тишины". В ответ генпрокурор Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в связи с предложенной инициативой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
31 мая, 19:47
В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тупее отмазки просто не могла придумать! Их вынуждают, оказывается, убивать мирных граждан! А как быть с сотнями случаев мародерства, пыток, изнасилований? Тоже вынудили? Бедненькие!
8 июня, 22:29
Валерий Буреничев
17100039
"А как быть с сотнями случаев мародерства, пыток, изнасилований?" бред российской пропаганды, там на лини, только ангелы ВСУ....\
8 июня, 23:21
Pankraz .
18941383
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