США никогда не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, считает Пушков

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, так парламентарий прокомментировал призыв украинского депутата Юрия Левченко судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума.

Ранее Левченко призвал судить Кравчука и Кучму за госизмену. Он раскритиковал бывших лидеров страны за то, что, согласившись на Будапештский меморандум, они променяли "третий ядерный потенциал мира" на малозначащую "бумажку", которая не дала Украине преимуществ.

"Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие", - написал Пушков в Twitter

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.