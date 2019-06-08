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РИА Новости

США никогда не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, считает Пушков

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, так парламентарий прокомментировал призыв украинского депутата Юрия Левченко судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума.
Ранее Левченко призвал судить Кравчука и Кучму за госизмену. Он раскритиковал бывших лидеров страны за то, что, согласившись на Будапештский меморандум, они променяли "третий ядерный потенциал мира" на малозначащую "бумажку", которая не дала Украине преимуществ.
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"Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие", - написал Пушков в Twitter.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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