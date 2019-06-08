Владимир Илюхин рассказал о возможном объеме вылова лосося на Камчатке

О ключевых отраслях развития экономики Камчатского края, строительстве СПГ-терминала "Новатэк", поставках газа в регион, строительстве жилья и нового туристического кластера "Роза Хутор" корреспонденту РИА Новости Лидии Кошкиной рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

- Владимир Иванович, какая у вас программа на ПМЭФ? Какие заключили соглашения?

- Основные соглашения мы подписываем на Восточном экономическом форуме. На ПМЭФ мы подписали соглашение с АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" и соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью. В основе первого соглашения – предложения по замене действующего парка автомобилей скорой помощи на территории Камчатского края, ну а Кузбасс для нас - исторический партнер. Соглашение с этим регионом предусматривает новые возможности сотрудничества в энергетической сфере.

- Какие отрасли экономики вы назвали бы стратегическими для развития Камчатки?

- Мы очень стабильный субъект. У нас структура экономики уже сложившаяся, в ее основе – рыбопромышленный комплекс. Мы делаем все, чтобы поддерживать и развивать рыболовство, поскольку являемся лидерами в этой отрасли. За последние 8-10 лет на Камчатке построены 22 совершенно новых завода по переработке рыбы и морепродуктов, в строительство вложено более 23 миллиардов рублей. Таких заводов, отвечающих самым современным экологическим требованиям по переработке отходов, на территории России просто нет.

Еще одна ключевая отрасль экономики – это горнодобывающий комплекс, который активно стал развиваться в последнее десятилетие. Мы открыли три новых горно-обогатительных комбината, сейчас работаем над запуском еще двух. По итогам прошлого года добыто порядка 6 тонн золота, но мы только начинаем, я думаю, что со временем догоним наших соседей – Магаданскую область. При этом мы понимаем, что для Камчатки вопрос сохранения окружающей среды очень важен, и нужно гибко подходить к тому, чтобы не нанести вред уникальной природе полуострова.

Кроме того, сельское хозяйство по некоторым видам производства показывает рост до 12-15% – во многом это стало возможно благодаря федеральной поддержке и действующим региональным программам.

Ну и, безусловно, одной из основных является туристическая отрасль. Это растущий бизнес, для которого нужна инфраструктура. Люди, приезжающие к нам, должны получать качественные услуги.

Конечно, Камчатка находится далеко и прилететь к нам непросто, но сегодня работают программы поддержки Дальнего Востока, в частности, есть плоские тарифы у "Аэрофлота". Мы работаем с Ростуризмом и Минтрансом, чтобы в летний сезон те туркомпании, которые занимаются продажей пакетных туров, могли предлагать скидки. Два года назад мы подписали соглашение с компанией TUI по продаже пакетных туров на Камчатку зимой, которые в разы дешевле летних туров. Камчатка интересна во все времена года.

Проект компании "Роза Хутор" по созданию туркластера на Камчатке – это новая философия, новый взгляд на развитие туризма. Компания планирует создать курорт с гостиницами, горнолыжными трассами и двумя канатными дорогами. Планируемый объем частных инвестиций в проект – 15 миллиардов рублей. Это многоплановый проект, и мы будем делать все, чтобы он был реализован.

- Вернемся к теме рыболовства. Какие у вас ожидания от рыболовной путины в этом году, будет ли установлен новый рекорд?

- Прогнозы, которые дает наука, - более 320 тысяч тонн лосося. Ждем хороших подходов, они будут незначительно меньше, чем в прошлом году, но наши рыбаки готовы к приему. Путина началась 1 июня, уже есть определенные результаты. Россию без лосося не оставим. Природа непредсказуема: несколько лет назад горбуша просто не приходила, а в прошлом году ее было много.

- В последние годы Камчатку посещают делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Речь идет о реализации каких-то конкретных проектов?

- Интерес к Камчатке действительно большой. К нам пришел "Новатэк" с проектом строительства СПГ-терминала. Основной рынок сбыта, который будет обслуживать перегорузочный комплекс, - как раз страны АТР, в частности, Япония и Южная Корея. Строительство терминала не зависит от того, будет ли построен газопровод или нет. Сейчас "Новатэк" эту работу активно проводит, в 2022-2023 году терминал заработает, хотя поставками топлива компания будет заниматься на протяжении всего периода строительства. Нужно также решить вопрос с поставками части газа для нужд Камчатского края в Петропавловск-Камчатский, там, где существуют газораспределительные системы. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание на Камчатке и дал поручения, чтобы мы к августу представили предложения по этому вопросу. Мы рассматриваем варианты, связанные с гидроэнергетикой, но оптимальный вариант – это развитие газовой генерации, и мы будем это направление развивать.

- С чем вы связываете снижение некоторое снижение темпов строительства жилья в регионе?

- Федеральная программа по строительству сейсмостойкого жилья закончилась в 2017 году, соответственно, это сказалось на объемах финансирования. Темпы строительства мы, безусловно, выровняем. Уже начинали активно строить в северных поселках по одному-два дома, затем - в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, Мильково. Строим немало, но надо понимать, что строительство проходит в трудных условиях.

- В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ Камчатка заняла 28-е место, поднявшись на 4 позиции. Довольны ли вы результатом? Как вы оцениваете работу вашей команды?

- Я доволен, но можно добиться и лучшего результата. В прошлом году мы заняли 32-е место в рейтинге АСИ, был хороший рост. Результаты этого года – это результат комплексной работы последних двух-трех лет. В прошлом году я поставил задачу, и моя команда с этим справилась. Но, как следует из оценки АСИ, мы могли быть восьмыми! Потерянные позиции связаны с деятельностью контрольно-надзорных органов, снизивших наши возможности. То есть по мнению представителей бизнеса, часть проверок является лишней.

- Камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" фактически стала брендом региона. Она будет претендовать на мировой рекорд?