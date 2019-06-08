Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Участие Германии в качестве страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году обсуждается в настоящее время, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя организационного комитета - ответственный секретарь Антон Кобяков.

"Катарские коллеги на следующий год хотят выступить страной-гостем (на ПМЭФ – ред.), а вот немецкие коллеги хотят выступить страной-гостем, по крайней мере, ведут об этом диалог, в 2025 году. Я не знаю, может у них изменятся планы, но пока планы такие. А с чем это связано? Видимо, с тем, что петербургская площадка является знаковой, ведущей мировой площадкой и имеет определенные практические возможности для решения своих практических задач", - рассказал Кобяков.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. Самой крупной делегацией на ПМЭФ-2019 была китайская – 1072 человека, второй по численности стала американская делегация – 520 человек. На форуме было представлено 1300 иностранных и более 2500 российских компаний.