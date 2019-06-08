Мурманское отделение ЕР выдвинуло Чибиса на пост главы региона

МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Участники конференции мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" на заседании в субботу проголосовали за выдвижение временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Чибиса на пост главы Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости.

За кандидатуру Чибиса проголосовали 159 из 176 делегатов. В качестве кандидатов от ЕР, кроме Чибиса, были выдвинуты глава Кировска Вадим Турчинов, директор мурманской гимназии Ольга Дзюба, вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

"Выдвинуть кандидатом на должность губернатора Мурманской области врио губернатора Андрея Владимировича Чибиса", - сказал спикер регионального парламента Сергей Дубовой по итогам тайного голосования. "Спасибо за поддержку и рассчитываю, что мы будем работать активно по всем направлениям", - отметил Чибис в ответном слове.

"Ничего тяжелее работы губернатора, главы муниципального образования в этой жизни не придумано… Это работа 24 на 7, 365 дней в году ты отвечаешь за то, что происходит на вверенной тебе народом территории", - сказал в своем выступлении секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, который отметил, что давно знаком с Чибисом и удивлен его осведомленностью ситуацией в регионе, который он возглавляет чуть больше двух месяцев.

Турчак отметил, что врио губернатора открыт для общения, чего не хватало региону, и предложил поддержать его кандидатуру. Секретарь генсовета единороссов обратил внимание на то, что Чибис за последние два месяца лично посетил "очень большое количество муниципальных образований". По словам Турчака, это были "не какие-то запланированные поездки, заранее согласованные с администрацией", но "живое общение, готовность отвечать на любые неудобные вопросы".

"Уверен, что принятая сегодня программа развития Мурманской области как столицы Арктики - это будет программа не на словах, а программа, которая будет реализована в конкретных действиях и мероприятиях и улучшит качество жизни всех мурманчан", - заключил Турчак.