Глава Sollers назвал тревожной ситуацию с падением продаж машин в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Основной владелец и гендиректор автомобилестроительной группы Sollers Вадим Швецов в беседе с журналистами на ПМЭФ назвал очень тревожной ситуацию на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России.

Их продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае упали почти на 7%.

"Все будет зависеть от того, как рынок будет себя вести. Пока мы видим два месяца падение продаж, видим очень плохие результаты по маю. Конечно, там были праздники, была слабая деловая активность, но все равно ситуация на рынке очень тревожная", – сказал Швецов.

"Поэтому мы надеемся на то, что госпрограммы, которыми поддерживали спрос в первом квартале, все-таки будут пролонгированы, и в этом случае есть какой-то шанс рынку не упасть. В случае отсутствия поддержки я практически уверен, что рынок просядет в этом году, у всех производителей притом", - продолжил он.

По мнению Швецова, только демпинг, агрессивная ценовая политика позволит компаниям выбиться вперед. "Но вообще, ситуация на рынке достаточно тяжелая. Это связано прежде всего с тем, что покупательская способность населения достаточно низкая, высокая закредитованность. Ну и мы видим, что в первом квартале инвестиционная активность тоже достаточно низкая, поэтому в коммерческом сегменте мы тоже видим, что не очень радужные перспективы", - резюмировал он.