России необходим закон о молодежной политике, заявил глава Росмолодежи

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. России необходим закон о молодежной политике, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев на Международном молодежном экономическом форуме в рамках ПМЭФ.

"Что касается закона о государственной молодежной политике, о котором говорят много лет … Если вы меня спросите, нужен закон или нет, я, конечно, скажу- нужен. Но мы должны понимать, что мы не можем принимать пустые документы", - сказал Бугаев.

Он добавил, что дискуссии о законе по государственной молодежной политике носят широкий характер, а сам закон несколько раз проходил обсуждения в разных форматах. "На моей памяти раз 5, 6 к этому снаряду подходили. По тем или иным причинам оставляя его нетронутым. Основной причиной, конечно, является то, что любой закон, который мы пишем, он должен носить под собой не только и не столько декларативный характер" , - отметил глава агентства.