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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

России необходим закон о молодежной политике, заявил глава Росмолодежи

Вчера, 14:54
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© Фото : РосмолодежьРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
© Фото : Росмолодежь
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. России необходим закон о молодежной политике, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев на Международном молодежном экономическом форуме в рамках ПМЭФ.
"Что касается закона о государственной молодежной политике, о котором говорят много лет … Если вы меня спросите, нужен закон или нет, я, конечно, скажу- нужен. Но мы должны понимать, что мы не можем принимать пустые документы", - сказал Бугаев.
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Он добавил, что дискуссии о законе по государственной молодежной политике носят широкий характер, а сам закон несколько раз проходил обсуждения в разных форматах. "На моей памяти раз 5, 6 к этому снаряду подходили. По тем или иным причинам оставляя его нетронутым. Основной причиной, конечно, является то, что любой закон, который мы пишем, он должен носить под собой не только и не столько декларативный характер" , - отметил глава агентства.
Бугаев подчеркнул, что изменения должны быть конкретны и понятны, а сам закон "должен конкретно что-то менять в жизни той целевой группы, на которую он направлен".
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Александр БугаевРосмолодежьРоссияОбщество
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