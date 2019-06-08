Белоусов прокомментировал действия ЦБ по отсечению "опасной" ипотеки

"Что касается ипотечных кредитов, здесь есть еще потенциал роста, хотя я полностью согласен с ЦБ, с их логикой действия, что все-таки наиболее опасные кредиты отсекать - с маленьким своим собственным взносом и так далее. Но тем не менее потенциал роста есть, и я знаю, что в плане "Дом.РФ" развивать ценные бумаги, вторичные ценные бумаги, я здесь полностью поддерживаю", - сказал Белоусов.