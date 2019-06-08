Рогозин считает американские санкции по космосу ерундой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с пониманием относится к введенному США запрету использовать российские ракеты для запуска американских военных спутников, хотя и считает такие меры неправильными.

На прошлой неделе Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Это решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

"Я их понимаю. Я бы на их месте делал бы то же самое", — сказал Рогозин журналистам на ПМЭФ-2019.

Однако он не считает такие меры правильными. "Хотя чисто человеческая оценка: очень жаль, что они по-прежнему занимаются такой ерундой", — добавил Рогозин.

По его мнению, дата введения санкций — конец 2022 года — выбрана не случайно. Во-первых, это сроки завершения закупок российских ракетных двигателей, запас которых необходим США, пока не готовы их собственные двигатели. Во-вторых, к этому времени должны закончиться испытания американских космических кораблей от SpaceX и Boeing. "Возможно, 31 декабря 2022 года — это та дата, когда они реально завершат испытания кораблей", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что по российским требованиям необходимо провести 18 полетов, прежде чем корабль допустят к штатной эксплуатации.

"Что делают наши американские коллеги? Они после первого полета, несмотря на то что потом загубили корабль на Земле, все равно считают, что его можно допустить в полет. Это их полет, это их люди, это их жизни. Хотя наши профессионалы высказывают некое удивление. Когда нам предлагают перекрестные полеты, тут возникает вопрос: готовы ли мы отправлять наших парней на кораблях, которые, с нашей точки зрения, не могут быть сертифицированы, как корабль SpaceX, так и не летавший корабль Boeing?" — заключил глава "Роскосмоса".