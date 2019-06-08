Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T16:28Z
https://ria.ru/20190608/1555405005.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155485/72/1554857232_0:343:2048:1495_1036x0_80_0_0_8c99a97d614338a71ae9a41ce5c065e5.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Рогозин считает американские санкции по космосу ерундой

Вчера, 14:30
1530
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с пониманием относится к введенному США запрету использовать российские ракеты для запуска американских военных спутников, хотя и считает такие меры неправильными.
На прошлой неделе Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Это решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
"Я их понимаю. Я бы на их месте делал бы то же самое", — сказал Рогозин журналистам на ПМЭФ-2019.
Однако он не считает такие меры правильными. "Хотя чисто человеческая оценка: очень жаль, что они по-прежнему занимаются такой ерундой", — добавил Рогозин.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 14:21
Роскосмос может привлечь американских юристов, чтобы разобраться в санкциях
По его мнению, дата введения санкций — конец 2022 года — выбрана не случайно. Во-первых, это сроки завершения закупок российских ракетных двигателей, запас которых необходим США, пока не готовы их собственные двигатели. Во-вторых, к этому времени должны закончиться испытания американских космических кораблей от SpaceX и Boeing. "Возможно, 31 декабря 2022 года — это та дата, когда они реально завершат испытания кораблей", — сказал Рогозин.
Он напомнил, что по российским требованиям необходимо провести 18 полетов, прежде чем корабль допустят к штатной эксплуатации.
"Что делают наши американские коллеги? Они после первого полета, несмотря на то что потом загубили корабль на Земле, все равно считают, что его можно допустить в полет. Это их полет, это их люди, это их жизни. Хотя наши профессионалы высказывают некое удивление. Когда нам предлагают перекрестные полеты, тут возникает вопрос: готовы ли мы отправлять наших парней на кораблях, которые, с нашей точки зрения, не могут быть сертифицированы, как корабль SpaceX, так и не летавший корабль Boeing?" — заключил глава "Роскосмоса".
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
Ракетно-космический центр Прогресс в Самаре
Вчера, 13:32
Санкции США несильно скажутся на доле российских ракет, считают в ILS
20100137
Обсудить 3
Петербургский международный экономический форумМинистерство обороны СШАРоскосмосДмитрий РогозинРоссияСША
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17В правительство Фландрии по итогам выборов могут войти правые радикалы
12:14После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
12:13Глава Южной Осетии исключил возможность фальсификации выборов в парламент
12:09Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД
12:07Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви
12:04В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения
12:02В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского
12:02Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики
12:01Защита Голунова подала жалобу из-за удержания его в полиции больше 48 часов
11:59Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали
11:49Молдавия входит в серьезный политический кризис, считает эксперт
11:49Наблюдатели ОДКБ отметили высокий уровень организации выборов в Казахстане
11:48Наблюдатели рассказали о голосовании на выборах президента Казахстана
11:44В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
11:41Саакашвили проводит опрос по объединению с партией "Гражданская позиция"
11:39Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся
11:39Парламент Молдавии признал незаконным правительство Филипа
11:30В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
11:30Несколько человек задержали в ходе митинга в столице Казахстана
11:25Защита Голунова попросила СК проверить действия задержавших его полицейских
Лента новостейМолния