ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".
Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".
Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".
На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.
На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.
Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.
Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.
Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.
Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.
Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.
Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.
На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.
На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.
"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.
"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.
Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.
Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.
Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".
Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".
Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".
Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".
Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.
Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.
Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.
Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".
Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".
На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.
Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.
Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.
Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.
На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.
"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.
Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.
Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".
Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".
Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.
Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".