ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета - ответственный секретарь Антон Кобяков.

"Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников: форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мир", - сказал он.

Кобяков отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.

Также, по его словам, 14 стран представлены на уровне вице-президентов и премьер-министров. В мероприятиях форума приняли участие главы ведущих международных организаций и объединений, таких как ШОС, СНГ, Мировой энергетический совет, Арктический экономический совет и другие.

По его словам, самой крупной делегацией на ПМЭФ-2019 была китайская – 1072 человека, второй по численности стала американская делегация - 520 человек. Также в числе крупных делегаций - французская, японская, немецкая. В составе британской делегации было 318 человек. "Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона. Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия для того, чтобы ПМЭФ оставался важнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира. Отдельное спасибо за это Вашингтону. Своими запретами вы достигаете нужного для нас результата", - сказал Кобяков.

"В общей сложности на форуме было представлено 1300 иностранных компаний и более 2500 российских компаний", - отметил он.

По его словам, количество партнеров форума в этом году превысило прошлогодние показатели почти в полтора раза - партнерами форума выступили 148 компаний. Впервые рекламодателем ПМЭФ выступила американская компания Facebook. На ПМЭФ в этом году аккредитовались 4814 журналистов со всего мира