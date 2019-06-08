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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

На ПМЭФ-2019 подписали соглашения на рекордную сумму

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастник на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Участник на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.
"Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме. Число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной, на сегодняшний день — 650, на общую сумму три триллиона 100 миллиардов рублей", — сказал он.
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Кроме того, нынешний форум побил и абсолютный рекорд по числу и составу участников: он собрал более 19 тысяч человек из 145 стран мира, добавил Кобяков.
Он отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Популярные комментарии
А денег как не было так и нет.
8 июня, 14:36
Dmitry Ivanov
13100016
Может стоит пойти поработать?
8 июня, 17:16
Александр Травкин
1310008
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