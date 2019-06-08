На ПМЭФ-2019 подписали соглашения на рекордную сумму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.

"Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме. Число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной, на сегодняшний день — 650, на общую сумму три триллиона 100 миллиардов рублей", — сказал он.

Кроме того, нынешний форум побил и абсолютный рекорд по числу и составу участников: он собрал более 19 тысяч человек из 145 стран мира, добавил Кобяков.

Он отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.