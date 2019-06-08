Вице-премьер Акимов недоволен исполнением графика работ на трассе М11

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов, посетив стройплощадку VIII комплекса строящейся платной трассы М11 "Москва- Санкт-Петербург", остался недоволен исполнением графика работ на объекте, но фатальных для сроков сдачи трассы проблем не обнаружил.

"Это (трасса) принципиально новая транспортная услуга, с новым качеством, это новая связность, это решение зревших десятилетиями проблем, это абсолютно новая скоростная магистраль, связывающая две наши столицы. Если бы я был доволен ходом работ, меня бы здесь (на трассе – ред.) не было", - сказал Акимов в беседе с журналистами.

Говоря о том, что конкретно его не устроило, вице-премьер пояснил: "Исполнение графика производства работ".

"Но конечная дата сдачи у нас никоим образом не под угрозой. Мы считаем, что это необсуждаемый вообще вопрос", - подчеркнул он, пообещав, что в этом году дорога заработает на всей своей протяженности.