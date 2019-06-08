Журналист Голунов не жалуется на содержание в СИЗО

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Журналист издания "Медуза" Иван Голунов не жалуется на условия содержания в изоляторе временного содержания, он выспался и получил сухпаек, рассказал в субботу РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК Москвы посетили в изоляторе временного содержания по ЗАО Голунова, он находится в трехместной камере на одиночном содержании", - сообщил Мельников.

По его словам, на содержание "Голунов не жалуется, отмечает деликатность сотрудников по отношению к нему". Мельников отметил, что самочувствие журналиста нормальное, он выспался, потом попросил листы бумаги и ручку для записей, которые были ему предоставлены. Также члены ОНК Москвы оказали содействие в передаче Голунову продуктов, геля для душа и шампуня.

Голунов сообщил членам ОНК, что в пятницу был у врачей перед помещением в изолятор для прохождения медицинского освидетельствования на предмет наличия травм. "Телесные повреждения, зафиксированные визуально - только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины, каких либо синяков у него не проявилось, мы специально осмотрели его повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют. Также мы не увидели каких-либо глубоких следов от наручников", - сказал Мельников. Он также сообщил, что на завтрак Голунову выдали молочную кашу, а накануне вечером он получил сухпаек, родственники смогли передать ему одежду.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура.

Позднее МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.