В Европе скоро откроют офис АПИ для привлечения инвесторов в Арктику

Генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) в течение ближайших двух-трех недель откроет в Европе офис, срочная необходимость создания которого возникла по причине необходимости работы с инвесторами для Арктики , сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ - 2019) гендиректор агентства Леонид Петухов.

В январе президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении компетенции министерства по развитию Дальнего Востока вопросами на Арктику. В апреле глава государства, выступая на Международном арктическом форуме в Петербурге, заявил, что необходимо распространить работу институтов развития Дальнего Востока на Арктику. В число этих институтов входит АПИ.

Петухов напомнил, что ранее были открыты представительства АПИ в Китае, Южной Корее, Японии, Индии

"Сейчас мы открываем за счет внутренних резервов, оптимизируя собственные расходы, без дополнительных затрат, офис в Европе. Пока будем покрывать Арктику из офиса в Европе. Чувствуем, что пора уже там открыть представительство. Особенно это связано с планами развития Арктики. Потребность назрела, и откроем (офис в Европе) в течение двух-трех недель", - сказал Петухов.