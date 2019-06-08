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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Европе скоро откроют офис АПИ для привлечения инвесторов в Арктику

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Генеральный директор АНО Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) в течение ближайших двух-трех недель откроет в Европе офис, срочная необходимость создания которого возникла по причине необходимости работы с инвесторами для Арктики , сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ - 2019) гендиректор агентства Леонид Петухов.
В январе президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении компетенции министерства по развитию Дальнего Востока вопросами на Арктику. В апреле глава государства, выступая на Международном арктическом форуме в Петербурге, заявил, что необходимо распространить работу институтов развития Дальнего Востока на Арктику. В число этих институтов входит АПИ.
Петухов напомнил, что ранее были открыты представительства АПИ в Китае, Южной Корее, Японии, Индии
"Сейчас мы открываем за счет внутренних резервов, оптимизируя собственные расходы, без дополнительных затрат, офис в Европе. Пока будем покрывать Арктику из офиса в Европе. Чувствуем, что пора уже там открыть представительство. Особенно это связано с планами развития Арктики. Потребность назрела, и откроем (офис в Европе) в течение двух-трех недель", - сказал Петухов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Леонид ПетуховАрктикаЕвропаРоссияЭкономика
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