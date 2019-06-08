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РИА Новости

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

Вчера, 12:32
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.
Голунова защищают адвокаты "Агоры".
Чиков также выложил текст постановления о привлечении журналиста в качестве обвиняемого. В нем говорится, что Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере": хранил в рюкзаке и дома производные N-метилэфедрона и кокаина.
Позже Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции, но следователь не пускает к нему скорую помощь. По словам адвоката, у журналиста подозрение на перелом ребер и сотрясение головного мозга, ему нужны рентген и госпитализация.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Депутат опасается, что дело против журналиста "Медузы" могли сфабриковать
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Голунов пожаловался на действия полиции.
"Он сказал, что полицейский ударил его два раза кулаком по голове. Но вчера гематомы не увидели. Другой полицейский, по его словам, наступил ему на грудь", — сказала она.

Дело Голунова

О задержании журналиста стало известно накануне утром. В полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом". Экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Кроме того, полицейские провели обыск дома у Голунова и нашли "три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Позже стало известно, что это кокаин весом более пяти граммов.
Против журналиста возбудили уголовное дело. Как заявляли в МВД, Голунова проверяют на причастность к деятельности группировки, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и области.
Иван Голунов
Вчера, 00:41
МВД выпустило разъяснение по вопросам, возникшим у СМИ по делу Голунова
Сам журналист уверяет, что наркотики ему подбросили.
Большой общественный резонанс вызвали фотографии с оборудованием для производства наркотиков, которые были опубликованы на сайте ГУ МВД вместе с сообщением о задержании журналиста. Первоначально в полиции заявили, что все снимки были сделаны при обыске в квартире Голунова, но позже признали, что допустили ошибку: к журналисту имело отношение только одно фото. По поводу этой неразберихи в ведомстве началась служебная проверка.
При этом в ГУ МВД отвергли обвинения в фальсификациях, допущенных по ходу предварительного следствия.
Ситуацию взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Совет по правам человека направил в ГУ МВД и прокуратуру просьбу проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь, на одного наркодилера на улицах города будет меньше. И меньше людей они погубят. И ещё надеюсь, что доказательства будут железобетонные, чтобы гарантированно заткнуть рты либеральным защитникам. Наркодилер с журналисткой крышей - это нехорошо
8 июня, 12:37
ppiligrimwl
66101072
Надеюсь,что за такие объемы пожизненное дадут,чтоб грязи этой стало меньше!
8 июня, 12:50
Илья Jlord
56000066
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