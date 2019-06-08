Китай, Иран, Белоруссия и Казахстан примут участие в конкурсе "Авиадартс"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Команды КНР, Ирана, Белоруссии и Казахстана станут соперниками российских военных летчиков на международном этапе конкурса "Авиадартс", который пройдет в августе в Рязанской области, сообщил журналистам в субботу заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин на закрытии всероссийского этапа соревнований в Севастополе.

"В международном этапе принимают участие Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Белоруссия, Казахстан", - сказал Юдин.

Он уточнил, что летчики из этих стран в рамках соревнований станут достойными соперниками для россиян. "Хочу отметить, что уровень команд иностранных повышается с каждым годом. Но я верю в наших летчиков и надеюсь, что мы победим", - добавил замглавкома ВКС.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, российская команда будет формироваться из победителей и призеров всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2019", который проходил на Крымском полуострове с 24 мая по 8 июня. Соревнования проходили по семи номинациям, 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа победила в четырех из них: в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах стали экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими стали представители полков, дислоцированных в Иркутской и Псковской областях.