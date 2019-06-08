Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T12:31Z
https://ria.ru/20190608/1555403030.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155221/26/1552212637_0:0:3180:1789_1036x0_80_0_0_81d389e8d18cf04e6c2774ed9379b9c8.jpg
РИА Новости

Китай, Иран, Белоруссия и Казахстан примут участие в конкурсе "Авиадартс"

Вчера, 12:31
622
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время окружного этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Краснодарском крае
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время окружного этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Краснодарском крае. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Команды КНР, Ирана, Белоруссии и Казахстана станут соперниками российских военных летчиков на международном этапе конкурса "Авиадартс", который пройдет в августе в Рязанской области, сообщил журналистам в субботу заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин на закрытии всероссийского этапа соревнований в Севастополе.
"В международном этапе принимают участие Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Белоруссия, Казахстан", - сказал Юдин.
Ударный вертолет Ми-35М во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
Вчера, 12:22
Названы победители всероссийского конкурса "Авиадартс"
Он уточнил, что летчики из этих стран в рамках соревнований станут достойными соперниками для россиян. "Хочу отметить, что уровень команд иностранных повышается с каждым годом. Но я верю в наших летчиков и надеюсь, что мы победим", - добавил замглавкома ВКС.
По данным пресс-службы Минобороны РФ, российская команда будет формироваться из победителей и призеров всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2019", который проходил на Крымском полуострове с 24 мая по 8 июня. Соревнования проходили по семи номинациям, 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа победила в четырех из них: в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах стали экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими стали представители полков, дислоцированных в Иркутской и Псковской областях.
Ранее сообщалось, что в соревнованиях в Крыму приняли участие около 60 экипажей, выступивших на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Для конкурса на полигоне под Феодосией были созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчики соревновались в физической подготовке, полетах по маршруту, ведению визуальной воздушной разведки и технике пилотирования, истребители отрабатывали преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя. Жюри также оценивало умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы.
700000
Обсудить 0
АвиадартсКитайБелоруссияРоссияИранКазахстанБезопасность
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17В правительство Фландрии по итогам выборов могут войти правые радикалы
12:14После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
12:13Глава Южной Осетии исключил возможность фальсификации выборов в парламент
12:09Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД
12:07Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви
12:04В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения
12:02В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского
12:02Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики
12:01Защита Голунова подала жалобу из-за удержания его в полиции больше 48 часов
11:59Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали
11:49Молдавия входит в серьезный политический кризис, считает эксперт
11:49Наблюдатели ОДКБ отметили высокий уровень организации выборов в Казахстане
11:48Наблюдатели рассказали о голосовании на выборах президента Казахстана
11:44В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
11:41Саакашвили проводит опрос по объединению с партией "Гражданская позиция"
11:39Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся
11:39Парламент Молдавии признал незаконным правительство Филипа
11:30В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
11:30Несколько человек задержали в ходе митинга в столице Казахстана
11:25Защита Голунова попросила СК проверить действия задержавших его полицейских
Лента новостейМолния