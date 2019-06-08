Глава МСП Банка: развитие малого и среднего бизнеса для нас важнее прибыли

О помощи институтов развития малому и среднему предпринимательству в России, о новых программах МСП Банка в интервью РИА Новости рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

- Дмитрий Ярославич, по Вашему мнению, какие барьеры для развития малого и среднего предпринимательства существуют сейчас в России?

- Я глубоко убеждён, что с точки зрения запретительных действий со стороны государства или с точки зрения отсутствия инструментов у институтов развития, таких барьеров сейчас не существует. Создан целый набор институтов, и, в первую очередь, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, дочерним банком которой мы являемся. Корпорация создала возможность для развития этого бизнеса, повысив платежеспособный спрос на его продукцию путем увеличения доли МСП в заказах государства или крупных госкорпораций.

Созданы технические возможности для улучшения качества создаваемого бизнеса через портал Бизнес-навигатора МСП, существуют специализированные программы МСП Банка по финансированию отдельных видов МСП, например, женского предпринимательства или предпринимателей на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Таким образом, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса существует, ею пользуются, причем достаточно активно. Но пользуются лишь те, кто об этом знает, поэтому одной из проблем является недостаточная информированность предпринимателей.

Есть определенные проблемы с финансированием МСП. Не секрет, что крупные компании и компании с госучастием кредитуются банками более охотно: они понятны, они устойчивы, дают хороший доход. В то же время, мелкий бизнес для банков - это больше рисков, больше сложностей, поэтому им занимаются не так охотно.

- Как МСП Банк может помочь малому и среднему бизнесу увеличить свою долю в ВВП страны?

- Главное в нашей деятельности - кредитование. Сейчас в сфере кредитов малому и среднему бизнесу наблюдается доминирование крупных банков из топ-30 (около 75% рынка), и все эти банки создали специализированные системы по кредитованию МСП на основе онлайн-технологий. Многие предприниматели просто не могут пройти сквозь горнило подобных систем, и огромное их количество в итоге остается без кредитования, не имея возможности развиваться и конкурировать на рынке. В свою очередь, ограниченные в средствах небольшие банки не могут предложить малому бизнесу необходимый сервис.

Таким образом, появляется огромный пласт предпринимателей, которые не могут быть приняты крупными банками и не имеют возможности получить кредит в более мелких банках. Этот выпадающий пласт и является целью МСП Банка. Для них мы разрабатываем индивидуальные кредитные продукты, собственные программы, которые позволяют любому предпринимателю получить кредит. При этом мы развиваем региональные банки, безвозмездно передаем им технологии, в которые мы вложились, даем им возможность кредитовать от нашего имени и по нашему поручению своих клиентов.

Мы стараемся работать в тех нишах, где нет конкуренции с крупными или небольшими банками. Например, кредитование предпринимателей на Дальнем Востоке: нам важно это делать, чтобы запустить предпринимательство в этом регионе, сделать его экономику более диверсифицированной, более полнокровной. Мы работаем и с отдельными категориями заемщиков: нас интересует женское предпринимательство, спорт, сельскохозяйственная кооперация, социальное предпринимательство.

Как дочерний банк Корпорации МСП мы не имеем такого аппетита на прибыль, как у других коммерческих банков. Конечно, мы работаем рентабельно, но мы не пытаемся заработать максимальную прибыль на предпринимателях.

Вторая часть нашей деятельности – поиск ресурсов. Для того, чтобы кредитовать, банку нужны ресурсы. Для того, чтобы выживать, предпринимателю тоже нужны заемные средства. И мы пытаемся найти эти дополнительные, помимо бюджета, источники финансирования. Это, как минимум, три направления: средства ЦБ по программе стимулирования малых и средних банков, программа субсидирования процентной ставки Минэкономразвития и программа Минсельхоза.

Используя эти программы, малый и средний предприниматель может получать кредит по достаточно низкой ставке. Понятно, что предприниматель не сможет одновременно участвовать во всех этих программах: если ты в сельхозкооперации – выбираешь программу Минсельхоза, если ты работаешь в области высоких технологий, промышленном производстве, строительстве, пищепереработке - для тебя есть программы субсидирования процентной ставки МЭР.

- Расскажите, какие существуют альтернативные источники ресурсов? Ранее вы отмечали, что одним из механизмов кредитования МСП может стать секьюритизация кредитов. Как будет развиваться этот механизм?

- Одним из альтернативных источников мы видим секьюритизацию кредитного портфеля. Этот инструмент позволяет уже существующий кредит использовать в качестве обеспечения для привлечения фондирования на рынке и последующего направления на кредитование МСП. Несколько таких сделок нашим банком уже реализованы, и мы видим большой интерес к этому инструменту. В текущем году мы планируем сделать несколько выпусков, а в целом в нацпроекте развития МСП предусмотрен выпуск до 2024 года подобных бумаг на 93 миллиарда рублей.

Еще одним интересным источником фондирования могут стать облигации, которые средний предприниматель может выпускать на торгово-финансовых площадках. Уже несколько таких проектов запущено, мы очень активно работаем с Московской биржей, с Центральным банком, и видим здесь серьезный потенциал.

Кроме того, мы готовы откупать кредитные портфели региональных банков, банков с базовой лицензией, что даст им дополнительную ликвидность и возможность снижения давления на капитал.

- Сколько сейчас банков-агентов, с которыми вы сотрудничаете? Будете ли вы расширять их список?

- На сегодняшний день у нас около 140 агентов, которые выполняют функцию поиска клиентов и помогают нам их прокредитовать. При этом мы не конкурируем с ними, не забираем у них клиентов, поэтому банки с удовольствием пользуются предложенной схемой работы. Мы даем им возможность предложить своему клиенту тот продукт, который они самостоятельно создать не могут.

Мы разослали 143 письма всем банкам, у которых есть базовая лицензия, с предложениями о вступлении в систему работы с МСП Банком в части переуступки прав требований и последующей секьюритизации их кредитов. На сегодня уже 28 банков откликнулись. С 16 банками уже подписаны соглашения, которые позволяют им начинать передавать нам кредиты или работать по нашим стандартам. Важно, что нас очень поддерживает регулятор, который сделал все необходимое, чтобы сделать инструмент секьюритизированных бумаг максимально доступным для банков и в части снижения требований давления на капитал, и в части включения таких бумаг в соответствующий ломбардный список для использования в операциях РЕПО.

- Ранее вы говорили, что в этом году объем сделок секьюритизации превысит 10 миллиардов рублей. Эти прогнозы сбываются?

- Мы абсолютно четко видим в этом году сделок на 10 миллиардов рублей, может быть, и больше. Но для нас важны не столько объемы, сколько качество сделок, а также увеличение количества сделок, характеризующихся мультиоригинаторной структурой, когда в одной сделке несколько банков участвуют своими портфелями. Это более сложные сделки, они требуют более сложной автоматизации, у них более сложный расчет внутреннего рейтинга. В свою очередь, сделки, когда один банк выдал кредиты и он же их упаковал и продал на рынке, для нас уже не являются сложной темой. Что касается мультиоригинаторных сделок, то в них норма рентабельности такой бумаги может быть ниже рыночной. Для нас принципиальным является то, что именно через этот инструмент мы можем привлекать большее количество банков.

- Ранее сообщалось, что МСП Банк рассматривает возможность выкупа у АСВ пула кредитов проблемных банков. Как идет этот процесс?

- Мы ведем такие переговоры. Речь о том, что под санацию, или даже под ликвидацию, в АСВ иногда попадают банки, у которых есть достаточно хорошие, живые портфели предпринимательских кредитов. Когда эти портфели попадают в конкурсную массу, при банкротстве их ждет достаточно сложная судьба. Поэтому мы договорились с АСВ проработать порядок действий, при котором мы сможем покупать у них эти кредитные портфели. Это сделать можно уже и сейчас, если мы будем просто выступать на уровне участника конкурсных торгов. Но мы хотим не просто выкупать эти кредиты, а выкупать их с обязательством, что мы улучшим их качество. Если оно улучшится, то мы оставим их у себя, если же нет, то мы хотели бы делить риски с АСВ. Окончательной формы взаимодействия мы пока не утвердили.

- В каких отраслях МСП Банк работает наиболее активно?

- Миссией нашего банка является поддержка в большей степени сфер производства, строительства, пищепереработки, сельского хозяйства в части сельхозкооперации. Торговлю же мы кредитуем по остаточному принципу. Заявки от промышленных предприятий, от инновационных, высокотехнологичных предприятий мы рассматриваем в первую очередь, и за ними закрепляются менеджеры наиболее высокого уровня.

Но появляются и другие отрасли, которые становятся нам интересны. Так, Корпорация МСП подписала с министерством спорта соглашение о сотрудничестве, где нашему банку отводится роль в подготовке и реализации специальных кредитных продуктов для тех, кто занимается производством спортивного инвентаря, строительством и запуском средних и малых спортивных объектов и созданием структур по общему оздоровлению. Также нам интересна индустрия гостеприимства, туризм.

При этом мы не работаем с предпринимателями, которые осуществляют лицензионную деятельность (алкоголь, табак) или же акцизную деятельность (нефть, нефтедобыча, газ). Хотя, если бы такие заявки были, это было бы для нас выгодно.

- Над какими новыми продуктами, программами вы сейчас работаете?

- Сейчас мы работаем над уменьшением среднего чека по кредиту. Наша цель снизить его до уровня 30-40 миллионов рублей с нынешних 80 миллионов рублей. При том, что общий размер кредита, который банк может выдать, ограничивается 1 миллиардом рублей.

Другая задача – это правильная работа с данными для принятия более быстрых решений по кредитам. Мы используем разные технологии, включая модифицированную технику кредитования ЕБРР. Так, мы начали кредитную деятельность в области франчайзинга, используя ресурс "Бизнес-навигатор МСП". Мы начали выдавать такие кредиты в размере до 5 миллионов рублей, ориентируясь пока на индивидуального предпринимателя. Планируем довести эту цифру до 10 миллионов рублей и распространить схему на любые юридические формы деятельности. Рассчитываем, что эта задача до конца года будет решена.

- Каково участие МСП Банка в нацпроекте по поддержке МСП?